O Flamengo vive um momento especial. Na liderança do Campeonato Brasileiro, com dez pontos de vantagem para o segundo colocado, o Rubro-Negro está prestes a disputar uma vaga na grande decisão da Libertadores. Para Zico, grande parte da boa fase do time carioca passa pelo trabalho de Jorge Jesus, que reergueu a confiança dos jogadores e da torcida.

“Ele conseguiu implantar no Flamengo o que o torcedor quer. Um time ofensivo, que jogue para ganhar, que tenha uma marcação incessante. Por isso a torcida está de volta. Então ele está de parabéns, porque a torcida que andava meio esquisita agora encampou o time. Muitos jogadores estavam na zona de conforto e o Jesus tirou isso tudo. Agora, o Flamengo está jogando o melhor futebol do Brasil”, afirmou Zico, em entrevista à Rádio Tupi.

Zico ainda revela que conhecia o trabalho de Jorge Jesus. Além de já ter comentado partidas de times comandados pelo português, o ex-jogador conta que teve a oportunidade de conhecer o treinador pessoalmente.

“Sou muito grato a um treinador estrangeiro, que me lançou no Flamengo. Don Fleitas Solich, que ganhou o apelido de Feiticeiro, lançou o Tita no Flamengo. O Jorge Jesus veio para fazer um belo trabalho, eu já conhecia ele da Europa, comentei vários jogos de times dele na Champions League. Ele me recebeu muito bem quando visitei o CT do Sporting, que é maravilhoso”, completou.

Depois de empatar por 1 a 1 na partida de ida, em Porto Alegre, o Flamengo agora recebe o Grêmio, nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã.

Desde que foi campeão da Libertadores, em 1981, o Rubro-Negro não voltou a disputar uma final da competição continental.

Fonte: ESPN