Proprietário de um futuro apartamento no Capivari Residence e presente na abertura da sala de venda no Jockey Plaza Shopping, em Curitiba, em meados deste mês, Zezé di Camargo, faz jus ao título de Embaixador do Turismo Brasileiro. Ele viajou a convite de Simone Soteli e Mateus Cunha, sócios do Plaza Ecoresort Capivari, que vai atuar no sistema inteligente de propriedade compartilhada, tendência na hotelaria. Outra sala de vendas fica no próprio resort.

O modelo de propriedade compartilhada do Capivari Residence divide o uso de cada unidade em frações de 26 a 52 semanas ou uso de 7 a 14 dias anuais por 50 anos.

“Além de conquistar o direito ao uso de uma acomodação, o adquirente também tem a opção de trocar seu período de hospedagem em qualquer um dos hotéis da Rede Plaza, que tem unidades em cinco estados brasileiros e uma rede de 3.200 parceiros em todo o mundo, distribuídos em 156 países, garantidos pela Interval International, uma das maiores empresas de turismo compartilhado”, destaca Mateus Cunha.

Zezé Di Camargo, que vem empreendendo no Sul do país, é o entusiasta garoto-propaganda do Capivari, estrelando anúncios, campanhas em mobiliário urbano e spots de rádio, além de campanhas on-line nas redes sociais do resort. E esbanjou simpatia no almoço com potenciais clientes no Ecoresort, no município de Campina Grande, e atendeu seus fãs com selfies e autógrafos na loja de vendas do shopping em Curitiba.

Depois saiu em shows pelo Nordeste, com Luciano, para as festas de novo ano.

Local aprazível

Na rodovia para São Paulo, localizado a apenas 40 minutos de Curitiba, o Plaza Ecoresort Capivari conta com 99 apartamentos, piscinas internas e externa, spa, trilhas ecológicas, minifazenda para crianças, pesca, quadras poliesportivas, capela, ponte pênsil, cavalgadas, caiaques, sports bar, espaço kids, equipe de recreação e música ao vivo aos finais de semana. Todo esse equipamento ficará integrado aos apartamentos do Capivari Residence.

Com início previsto para o segundo semestre de 2020, a revitalização do Ecoresort contará também novidades na área de lazer: jetski e quadriciclo.

O projeto Capivari Residence foi lançado em novembro e já obteve boa adesão devido às vantagens do modelo de multipropriedade imobiliária. Abrigado na bandeira Rede Plaza de Hotéis, Resorts & SPAs, além da Interval International, conta com outra parceria – a consultoria da Live Better Brasil para a comercialização das frações imobiliárias.

Roberto Rotter, gerente do Ecoresort, descreve que todas as unidades previstas terão, no mínimo, quarto, sala, banheiro e pequena cozinha. “A ideia é dar autonomia aos proprietários e suas famílias, que poderão desfrutar das comodidades de um hotel e, ao mesmo tempo, se sentirem em casa”, completa Mateus Cunha.

O local é muito bucólico: fica na Mata Atlântica, numa área tombada pelo patrimônio histórico estadual e reconhecida pela Unesco. E tem também na paisagem lago, floresta, animais silvestres e uma visão da represa do Capivari.

Anote: Estrada Municipal Antônio Kovalski, s/n, Campina Grande do Sul – PR, 83430-000. Telefone: (41) 3685-8300