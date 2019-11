As proprietárias do portal Yahoo Japan e do aplicativo de mensagens Line consideram uma fusão. A Z Holdings, empresa-mãe do Yahoo Japan, confirmou que as conversações sobre uma aliança estão em andamento.

Segundo fontes, a Softbank Group, que controla o Yahoo Japan, e a Naver, companhia proprietária do Line, trabalham para investir meio a meio na formação de uma nova firma. O Line é um dos aplicativos de mensagens mais populares do Japão, com mais de 80 milhões de usuários. No entanto, investimentos realizados para atrair um número ainda maior de clientes fizeram com que a empresa caísse no vermelho. De acordo com especialistas, o Yahoo Japan espera que a base de usuários do Line ajude a reforçar suas plataformas de serviços financeiros, como, por exemplo, pagamentos via smartphone.