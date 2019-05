O meia-campista Xavi Hernández anunciou nesta quinta (2), em carta aberta, que esta será sua última temporada como jogador de futebol. Além disso, o campeão mundial com a seleção espanhola revelou que seguirá carreira como treinador.

“Foi um privilégio jogar futebol até os 39 anos. Esta é a minha última temporada como jogador, mas estou ansioso para ver o que o futuro me reserva como treinador”, escreveu Xavi.

O ex-jogador do Barcelona já havia dito em 2017 que pretendia deixar de jogar futebol, mas voltou atrás na decisão na temporada seguinte. Xavi ressaltou que terminará essa temporada atuando com o Al Saad, sua atual equipe no Qatar.

“Durante as próximas quatro semanas, amarrarei minhas chuteiras para jogar as últimas partidas de uma carreira inesquecível que se prolongou durante os últimos 21 anos e me levou ao redor do mundo”, completou.

Com a camisa do Barcelona, Xavi conquistou quatro edições da Liga dos Campeões, além de diversos outros títulos, e, atualmente, é o jogador com mais partidas na história da equipe azul e grená, com 767 aparições.