Wrestling brasileiro inicia fase final de preparação para seletiva olímpica

O wrestling brasileiro iniciou na sexta-feira (07.02), no Centro de Treinamento do Time Brasil, localizado no Parque Aquático Maria Lenk, Rio de Janeiro, a fase final de treinamentos para a seletiva pan-americana rumo aos Jogos Olímpicos de Tóquio. Além de treinarem no tapete montado no CT do Time Brasil, os atletas vão poder usufruir da estrutura de ponta de equipamentos e profissionais oferecidos pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).

O objetivo da parceira entre a Confederação Brasileira de Wrestling (CBW) e o COB é fornecer a melhor preparação para o pré-olímpico das Américas, que será realizado de 13 a 15 de março em Ottawa, no Canadá, e classifica os dois primeiros colocados para os Jogos. Uma semana antes, os brasileiros também disputam um Pan-Americano, também em Ottawa, como passagem obrigatória para a disputa da seletiva continental.