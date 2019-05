Um espaço no qual estão distribuídas gôndolas recheadas de rótulos de 14 países ao lado de produtos das marcas Fasano e La Pastina: assim é a loja da World Wine, inaugurada nesta quarta-feira 22 de maio no shopping Pátio Batel (av. do Batel, 1868), em Curitiba. Trata-se do décimo endereço dessa empresa que é considerada “uma das maiores referências na difusão da cultura do vinho no Brasil” e o primeiro na região sul.

Com 10 lojas próprias e 14 representantes regionais pelo país, a World Wine possui em seu portfólio mais de dois mil rótulos de 200 marcas consagradas como Bisquertt, Bodega Garzón, Clarendelle, Fantini e Marqués de Murrieta. Todos os itens estão disponíveis para venda também pelo e-commerce e televendas da empresa, em nos diversos parceiros on e off trade por todo o país.

“Chegar ao sul do país com uma loja física é um passo muito importante, uma vez que já temos vários clientes em toda a região. Esse novo endereço marca ainda o início de nosso amplo processo de expansão para os próximos cinco anos”, diz Juliana La Pastina, vice-presidente da World Wine.