World Urban Forum traz o tema Cidades de Oportunidades

O Governo do Paraná participará da maior conferência global sobre urbanização, a World Urban Forum (WUF10), que acontecerá em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, a partir de hoje (08).

A décima sessão do Fórum, que traz o tema “Cidades de Oportunidades: Conectando Cultura e Inovação”, ocorrerá até 13 de fevereiro e reunirá milhares de gestores públicos, políticos, acadêmicos, empresários, líderes comunitários e planejadores urbanos de diversos países.

O secretário de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge, representará o Governo do Paraná e discursará em sessão especial. O encontro reunirá representantes de municípios, Estados, governos e organizações internacionais, que vão apresentar e discutir abordagens inovadoras para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O Paraná é o único Estado brasileiro a participar da sessão. O governador Carlos Massa Ratinho Junior lidera o Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social (CEDESPR), cujo objetivo é implementar, fomentar e acompanhar os ODS no Estado. O CEDESPR é formado por secretarias de Estado e parceiros, a exemplo da 3º Inspetoria do Tribunal de Contas do Paraná, que atua em conjunto em ações para a implementação da Agenda 2030 e do Plano Plurianual (PPA) 2020-2023.