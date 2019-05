A Learning Coach realiza os workshops “Produtividade para mulheres empreendedoras” com nova turma iniciando dia 30 de maio, em Curitiba, com a facilitadora e Coach Adelaide Giacomazzi. Os workshops têm o objetivo de ajudar as mulheres que querem empreender ou que já estão à frente de um negócio, trabalhando questões comportamentais e técnicas que impactam diretamente no seu dia a dia. Além disso, visa auxiliar as mulheres que buscam independência, realização pessoal e profissional, agilidade, autoconfiança, melhores resultados financeiros e que às vezes se sentem sozinhas e inseguras diante dos desafios e dificuldades da vida empreendedora.

Os encontros vão até o dia 11 de julho e abordam os temas Planejamento Pessoal, Organização da Agenda, Foco, Delegação e Feedback, Mudança de Hábitos, Mindset e Marketing Pessoal. São seis encontros presenciais que acontecem todas as quintas-feiras no período da manhã. Durante o processo, cada participante terá direito a duas horas de mentoria individual, em horário a ser agendado.