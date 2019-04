Representantes de empresas, startups, universidades e instituições de fomento e pesquisa participaram na quinta-feira (4/4), no Engenho da Inovação, no Rebouças, do 1.º Workshop Curitiba Tecnoparque, programa de atração de empresas de base tecnológica para a capital. “O evento teve como objetivo criar canal de orientação e esclarecimento de dúvidas sobre o programa”, destacou Cris Alessi, presidente da Agência Curitiba, órgão ligado à Prefeitura e responsável pela gestão do Tecnoparque.

Suspenso para novas adesões desde 2013, o Tecnoparque foi retomado no ano passado pela Prefeitura e oferece desconto de 5% para 2% no Imposto Sobre Serviços (ISS) a empresas que investem em tecnologia e inovação.

Entre as atividades incentivadas pelo programa, estão telecomunicações, informática, pesquisa e desenvolvimento, design, ensaios e testes de qualidade, instrumentos de precisão e automação industrial, biotecnologia, nanotecnologia, saúde, novos materiais e tecnologias ambientais.

Para participar do Tecnoparque, as empresas devem apresentar um projeto para análise técnica ao Comitê de Fomento do Município (Cofom) — formado por entidades do setor público e da sociedade civil organizada (como Sebrae-PR, UFPR, PUCPR, UFTPR, Fiep).

O workshop, promovido pela Agência Curitiba em parceria com o Sebrae-PR e a Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação (Assespro-PR), reuniu 120 pessoas, que também foram convidadas a apresentarem projetos de pesquisa e inovação. “As iniciativas poderão ser apresentadas ao Cofom”, reforçou Frederico Lacerda, diretor Jurídico da Agência Curitiba.

Durante o encontro foram apresentados aspectos legais, administrativos e financeiros do programa da Prefeitura, questões técnicas e normativas, bem como os elementos práticos da elaboração de projetos de pesquisa e inovação tecnológica para apresentação ao Cofom.

“Em Curitiba, todos estamos do mesmo lado. Empresários, academia e administração pública, unidos, em favor da inovação tecnológica. Num processo constante de evolução”, afirmou Marlon Cardoso, gestor do Tecnoparque.