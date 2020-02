Witzel diz que problema com água só será resolvido com privatização

O governador do Rio, Wilson Witzel, disse na sexta-feira, dia 7 de fevereiro, que o Estado só conseguirá resolver problemas da água se a Cedae for privatizada. Governador defende que empresas assumam a distribuição e o esgoto.

O Rio vive uma crise da qualidade da água que já dura mais de um mês, e há uma CPI prestes a ser instalada na Assembleia Legislativa (Alerj) para investigar a empresa e as causas da contaminação da água.

Witzel disse que o Estado investirá R$ 30 bilhões em 20 anos nessa área. Neste momento, ele alegou que a solução do problema “só será possível com a privatização da Cedae, pelo menos a distribuição e o esgoto”. “Hoje nós sofremos uma grave crise de saneamento, e gostaria muito que isso não tivesse acontecido nesse momento do meu governo, mas que bom que aconteceu. Porque eu tenho certeza que os conhecimentos que adquiri com a eficiência que o Judiciário me ensinou… Vamos resolver o problema do saneamento básico do Rio”, disse ele.