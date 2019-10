O 16º WinterShow, que está sendo realizado nesta semana em Entre Rios, Distrito de Guarapuava (PR), deve se consolidar como uma das maiores edições do evento, realizado anualmente pela Fapa (Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária) e Cooperativa Agrária. Isso porque já acumula dois recordes: de público e de expositores.

Mais de 1.100 pessoas participaram do primeiro dia e, com relação às marcas expostas nos estandes, houve um aumento de 24% em comparação à edição anterior. Há, por exemplo, expositores apresentando novas cultivares de trigo, novos materiais de cevada, máquinas adaptadas ao plantio das culturas de inverno, máquinas de pulverização que respeitam a sustentabilidade e uma variedade de novos produtos registrados e recomendados para o cultivo dos cereais.

Para o coordenador da Fapa e Assistência Técnica, Marcio Mourão, os números refletem, sobretudo, o interesse dos cooperados e demais produtores rurais de se atualizar sobre as melhores técnicas para rentabilizar as culturas de inverno. “O nosso primeiro dia foi fantástico, com grande participação do público e uma programação muito interessante que abordou, entre outros temas, o cultivo do trigo, que é muito importante para o Paraná e a nossa região. Também temos a Estação da Cevada, cereal igualmente importante para o Estado, para falar sobre o manejo da cultura para altas produtividades, já que estamos num polo cervejeiro e de produção”, destacou.

Por grassi_m

com informações e foto da Imprensa Agrária e paranacooperativo.coop.br