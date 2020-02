Wilson Picler foi apoiador de “primeira hora” de Jair Bolsonaro

Chanceler do Grupo Uninter diz que pretensão atual é apoiar o governo

O empresário, professor e chanceler do Grupo Uninter, Wilson Picler, é um entusiasta da idéias de Jair Bolsonaro desde que o então candidato se lançou à disputa pela presidência da República. Picler se tornou o maior contribuinte individual do PSL nas eleições presidenciais de 2018. Ex-deputado federal pelo PDT, o mentor do Grupo Uninter chegou a cogitar sua candidatura ao Senado pelo PSL, mas como não se desvinculou de suas empresas a tempo, a idéia de se tornar senador foi descartada.

Agora Wilson Picler volta a ser um apoiador de primeira hora do novo partido do presidente Jair Bolsonaro, o Aliança Pelo Brasil. No sábado, Picler teve lugar de destaque entre as autoridades presentes e falou sobre sua atuação na organização do novo partido.

“Realizamos uma festa democrática. O novo partido tem uma identidade específica. Queremos dar apoio ao presidente Bolsonaro e defendemos idéias como o estado mínimo. Este grupo aqui reunido tem intenção de dar apoio para que o presidente tenha pleno êxito em suas ações na sua gestão porque o êxito do Bolsonaro é o êxito do Brasil”, analisou ele.

Questionado sobre ser candidato a algum cargo, Picler descartou a princípio: “O povo é que diz isso. Ninguém é candidato de si próprio. Minha pretensão atual é apoiar o presidente Bolsonaro para que o Brasil dê certo”, finalizou o empresário.

Aliança busca número de assinaturas necessárias para seu registro

O caminho para a viabilização do Aliança Pelo Brasil ainda é longo. Ele é um dos 73 partidos que buscam a oficialização de seu registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para um partido ser criado ele precisa ser registrado num cartório de Registro Civil, com a assinatura de 101 fundadores que tenham domicílio eleitoral em pelo menos nove estados diferentes. Deve ser apresentada a ata da reunião de fundação do partido e cópia do Diário Oficial da União com a publicação do programa e do estatuto da nova legenda.

A partir daí o novo partido recebe um CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) e passa a ter 100 dias para apresentar a certidão ao TSE, tendo endereço da sede nacional e uma diretoria provisória. Estes passos já foram dados pelo Aliança Pelo Brasil, que agora está na fase da coleta de 491.967 assinaturas de apoio em favor do novo partido, cujo prazo máximo para coleta é de dois anos. Este número equivale a 0,5% do total de votos válidos para deputado federal na última eleição.

Deputado Coronel Lee diz que estatuto do novo partido já mostra seu diferencial

O deputado estadual Washington Lee Abe, conhecido como Coronel Lee, ainda é vinculado ao PSL, mas também é um apoiador do novo partido do presidente Jair Bolsonaro, a Aliança Pelo Brasil. Eleito em 2018 com 58.343 votos, o Coronel Lee é um defensor das idéias do presidente Bolsonaro de armar a população como forma de diminuir a violência.

Sobre o novo partido, Lee defende a sua criação. “As pessoas direitas, as pessoas corretas, as pessoas que são pela família e por Deus são contra este separatismo que se criou na sociedade, separação por raça, por credo. Nós somos a maioria. O grande Brasil, a população se levantou para apoiar o presidente Bolsonaro. Este é o grande objetivo do novo partido”, comentou Lee.

Sobre o novo partido, o deputado estadual considera que sua criação é ainda algo desconhecido da maioria da população. “Cabe a nós, os patriotas, difundir o Aliança Pelo Brasil e esclarecer os demais sobre a necessidade de se criar um partido para apoiar a luta do presidente Jair Bolsonaro. A coleta de assinatura será conseguida e pretendemos que o novo partido dispute as eleições deste ano”, disse o deputado.

Lee falou como fica sua relação com o PSL, partido ao qual ainda está filiado. “Em algum momento da história o nosso presidente rompeu com o PSL. Os motivos não importam, o que importa é que rompeu. Eu não estou apenas ao lado do Jair Bolsonaro. Eu estou ao lado do que eu considero correto. Só pelo estatuto do Aliança Pelo Brasil você já vê que é um partido diferente de tudo que existe por aí. Ali você sabe por onde vai seguir”, destacou o Coronel Lee.