Uma atualização do WhatsApp anunciada nesta quarta-feira (3) permitirá que usuários do aplicativo decidam se querem participar de um novo grupo.

A nova função deixará que a pessoa escolha autorizar cada nova inclusão em um grupo ou decida, de antemão, que apenas contatos já salvos na agenda poderão adicioná-los. Quem habilitar a função poderá também manter a conta aberta para inclusão automática de desconhecidos.

As opções serão “Ninguém”, para aprovar todas as solicitações, “Meus contatos”, para pré-aprovar a agenda de contatos, ou “todos”, que mantém o sistema como é hoje. A configuração aparecerá no caminho Configurações > Conta > Privacidade > Grupo.

Segundo comunicado divulgado pelo WhatsApp, quem quiser incluir um telefone novo deverá mandar uma mensagem privada, e o convite deverá ser respondido em três dias.

A ferramenta está disponível na versão mais recente do app, que está sendo liberada aos usuários a partir desta quarta.