Os motoristas brasileiros não precisam mais de uma Máquina Mistério para estarem na companhia de Scooby-Doo e Salsicha. Agora, os usuários poderão dirigir com as vozes em português dos personagens – estrelas da campanha da 99, “Dupla Imbatível”. Essa é a primeira voz em português no Waze que é gravada por duas pessoas – nesse caso, dois personagens clássicos.

“Customizar os comandos de voz do Waze torna experiência de dirigir mais divertida e permite um nível de engajamento único para as marcas – ainda mais com a novidade de ter dois personagens dividindo o papel de nos guiar pela cidade. A nossa parceria com a 99 nessa ação, além de inovar, também reforça o posicionamento do Waze como o ‘dupla imbatível’ do motorista brasileiro”, diz Leandro Esposito, diretor geral do Waze para o Brasil.

Além da voz dos personagens, os usuários poderão optar entre os ícones para ser o seu carro no mapa do aplicativo. Para ativar a voz do Scooby-Doo, basta acessar o Menu, ir à aba Configurações e, na seção Instruções de Voz, escolher a opção “Português (BR) – Scooby-Doo. Para mudar o carro, na mesma aba de Configurações, o usuário deve ir na seção Configuração de exibição, na aba de Carro no mapa, e escolher entre os ícones. A novidade está disponível para os smartphones iOS e Android e ficará online por 30 dias.

A ação, criada em parceria com a agência GUT, faz parte da campanha de marketing da 99 “Dupla imbatível”, cujo objetivo é reforçar os atributos “preço” e “qualidade” da empresa de transporte por aplicativo. Com linguagem e formatos descontraídos, a comunicação apresenta duplas famosas representando motorista e passageiro, como Salsicha e Scooby-Doo.

“Nosso propósito é ser a melhor escolha para passageiros e motoristas, aliando preço e qualidade, uma Dupla Imbatível que beneficia a todos. A campanha vem ao encontro com o nosso objetivo e de maneira leve e divertida e reforça os nossos compromissos com democratização do acesso ao transporte e à geração de renda”, afirma Stella Brant, diretora de Marketing da 99.