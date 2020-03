WARUNG DAY FESTIVAL 2020

A organização do Warung Day Festival informa que, desde o último comunicado oficial e devido a todos os acontecimentos mundiais, trabalhou intensamente para definir uma nova data para a 7ª edição do Warung Day Festival. O dia oficial do WDF 2020 será 19 de setembro (sábado), na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba. Os Headliners internacionais seguem confirmados: BRINA KNAUSS, DJ TENNIS, HERNAN CATTANEO & NICK WARREN, MARCEL DETTMANN, PATRICE BAUMEL e WHOMADEWHO. A organização segue trabalhando junto às agências para confirmar os demais artistas pré-programados e, como novidade, anuncia mais duas grandes atrações: ANNA e DUBFIRE! Todas as atrações nacionais seguem também confirmadas: Albuquerque, Boghosian & Fran Bortolossi, Edu Schwartz, Eli Iwasa, Ella What, Fell Reis, Gabe, Leoz, LK, Renato Ratier e Zac. A partir do momento em que essa instabilidade mundial começou, o objetivo dos produtores do WDF foi tomar as decisões certas para manter os artistas, a magia, a estrutura e, principalmente, a segurança de todos os envolvidos. São esses alicerces que fazem do WDF uma experiência única. Os ingressos já adquiridos permanecem válidos para a nova data (19/set). No site do WDF 2020 serão publicadas, em breve, todas as informações, os horários do line-up oficial e a política de ingressos. Mais informações: