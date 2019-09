Para fechar o mês com chave de ouro, o duo The Martinez Brothers e o inglês Nic Fanciulli serão os headliners do segundo evento de setembro; ingressos estão à venda a partir de R$ 90

DJs norte-americanos, The Martinez Brothers voltam ao Templo de música eletrônica com o melhor da cultura House e Techno. Como referências nessa cena, Chris e Steve Martinez trazem suas raízes do clube The Paradise Garage, de Nova York, que foi sucesso em 2006, quando lançaram seu primeiro EP, My Rendition. Mas, foi em 2013, que a sintonia do duo nas pistas ganhou grande reconhecimento do público.

O DJ e produtor Nic Fanciulli é um dos DJs ingleses mais bombados do momento. Com apenas 19 anos de idade, Fanciulli tinha sua própria gravadora Portent Records, com o primeiro lançamento “Drifting”, de Mojalators. Não é por acaso que um dos grandes nomes do Techno já teve passagens em palcos como Resistance, no ULTRA Rio, Cream e “Radio 1 Weekends”, em Ibiza, e está na lista dos melhores DJs do mundo da revista DJ Mag.

Os brasileiros também trarão toda sua identidade musical aos palcos: o sócio do clube Renato Ratier, os residentes Leo_Z e Boghosian, e o catarinense Nezello irão se apresentar com uma música intensa, enérgica e moderna para levantar o público.

Os ingressos para o evento do dia 28 de setembro estão à venda a partir de R$ 90 no site do Warung Beach Club, nos pontos oficiais localizados no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, nas ticketeiras Blueticket e EventBrite, e na Warung Store (Balneário Shopping).

Sobre os artistas

THE MARTINEZ BROTHERS: Steve e Chris formam o The Martinez Brothers. Nascidos no Bronx, os irmãos lançaram seu primeiro EP “My Rendition” em 2006, sob orientação de Dennis Ferrer e tornaram-se referência na cena House Music. Em termos de produção, os artistas lançaram algumas faixas de estúdio com o lendário Nile Rodgers e colaboraram com a estrela do hip-hop espanhol Bodega Bamz em sua mixtape.

NIC FANCIULLI: Natural de Maidstone (Kent), na Inglaterra, o artista começou sua carreira nas pick-ups aos 16 anos. Com 19 anos, Nic Fanciulli criou sua própria gravadora, Portent Records, com o primeiro lançamento “Drifting”, de Mojalators. Atuou e fez residência em clubes e eventos conceituados pelo mundo, como o Cream. Com apenas 24 anos, já foi indicado para o Grammy na categoria de melhor remix e está na lista dos melhores DJs do mundo da revista DJ Mag.