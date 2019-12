O americano Maceo Plex e o egípcio Raxon irão comandar as pick-ups da primeira festa de verão, que acontece dia 06 de dezembro

O Templo da música eletrônica dá o play no verão com uma programação de artistas nacionais e internacionais aclamados pelo público. Para abrir a primeira das 14 festas, os headliners Maceo Plex e Raxon irão aquecer as pistas no dia 06 de dezembro, dia da festa de abertura, com melodias contemporâneas. Para completar o line-up da noite, Rick Maia e os brasileiros Leoz, BLANCAh e Gr omma.

Seja na pista Garden ou na Inside, a temperatura vai aumentar e as energias serão renovadas com a programação de artistas para o verão. O tão aguardado Maceo Plex irá trazer seus quase 30 anos de carreira através de sets profundos e dançantes com sua mistura única do techno, house music e electro.

Com um histórico na arquitetura, Raxon começou sua carreira na música eletrônica em 2010 com um alto desempenho nas produções de estúdio. Hoje, o artista é conhecido pela sua sonoridade construída através dos graves pesados que oscilam em seus sets de techno e house.

“Eu considero esse verão um dos melhores, pois nós conseguimos artistas novos e de todos os estilos que estão em alta na cena mundial. Já no dia 06 de dezembro, nós iremos trazer o Maceo Plex, que é um DJ muito difícil de vir para o Brasil e com certeza virá com uma apresentação majestosa para o público”, ressalta Carlos Civitate – Jejê -, sócio do Club.

Os ingressos individuais para a festa de abertura (06) estão à venda no site do Warung Beach Club, nos pontos oficiais localizados no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, nas ticketeiras Blueticket e EventBrite, e na Warung Store (Balneário Shopping). O passaporte, que confere acesso ao evento, está no 5º lote a partir de R$ 132.

Conheça um pouco mais da história dos headliners da noite do dia 06 de dezembro que irão se apresentar no Club:

MACEO PLEX: Também conhecido como Maetrik, Mariel Itoo e, mais recentemente, Maceo Plex, o americano é responsável pela produção de sets que deixam fãs por onde passam desde 1993. O ano de 2011 foi marcante para o artista, pois lançou o sucesso “Vibe Your Love” na respeitada gravadora Crosstown Rebels. Além disso, foi um grande impulso para alavancar sua carreira com seu som futurista e o dark house. Maceo Plex já realizou parcerias com artistas como Morcheeba, John Digweed, Robert Babicz, Max Cooper e entre outros nomes.

RAXON: Com origem egípcia, o artista tem uma história de determinação e amor pela música eletrônica, que o tornaram muito respeitado no meio. Foi em 2010, que Raxon resolveu mudar sua profissão como arquiteto para seguir o sonho de se tornar DJ. Em Barcelona, lançou músicas em alguns selos como, Diynamic Music, Ellum, Cocoon e Kompakt.

PROGRAMAÇÃO DE VERÃO WARUNG BEACH CLUB

Data: 27 de dezembro

Atrações: Hernán Cattáneo (all night long), Roland Leesker, Leo Janeiro, L_cio e Ney Faustini.

Data: 28 de dezembro

Atrações: Lee Foss, Karmon, Thyladomid, Gabe, Leoz e Junior_C.

Data: 29 de dezembro

Atrações: Adana Twins, Dyed Soundorom, Andreas Henneberg, Victor Ruiz, Renato Ratier, Albuquerque e HNQO.

Data: 02 de janeiro

Atrações: Kolombo, LouLou Players, Phonique, Malikk, Fran Bortolossi, Diogo Accioly, Drunky Daniels e Danee.

Data: 04 de janeiro

Atrações: Sasha (extended set), Bedouin, Yokoo, Edu Schwartz e Fell Reis.

Data: 10 de janeiro

Atrações: Ben Klock, DJ Tennis, Renato Ratier, Eli Iwasa, Leoz, Mandi e Gutto Serta.

Data: 17 de janeiro

Atrações: Damian Lazarus, Enrico Sangiuliano, H.O.S.H, Alex Stein, Boghosian, Tarter Ro Trombini.

Data: 25 de janeiro

Atrações: Mind Against (all night long), Magdalena, o Andre Buljat e B-Vision.

Data: 07 de fevereiro

Atrações: Chris Liebing, Cuartero, D-Nox, Gabe, Fran Bortolossi e ZAC.

Warung Beach Club

Data: 06 de dezembro de 2019

Horário: abertura do templo às 21h

Endereço: Av. José Medeiros Vieira, 350 – Praia Brava, Itajaí (SC)

Ingressos: www.warungclub.com | Blueticket e EventBride | Warung Store (Balneário Shopping)