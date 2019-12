A Warner Bros. Pictures comemora seis indicações em cinco categorias do Globo de Ouro 2020. Coringa, longa que estreou em 3 de outubro nos cinemas, Brooklyn Sem Pai Nem Mãe, que estreou em 5 de dezembro, e O Caso Richard Jewell, que estreia em 2 de janeiro de 2020 no Brasil, são os representantes na cerimônia da 77ª edição do Globo de Ouro. Marcada para o dia 5 de janeiro de 2020, essa é uma das principais premiações de Hollywood que precedem ao Oscar.

Coringa concorre em quatro categorias: Melhor Filme de Drama, Melhor Ator de Drama (Joaquin Phoenix), Melhor Diretor (Todd Phillips) e Melhor Trilha Sonora Original (Hildur Guðnadóttir).

“Meus sinceros agradecimentos à HFPA pelo reconhecimento de Coringa. Nos propusemos a fazer um pequeno filme sobre grandes problemas – e foi incrivelmente gratificante ver como o filme e a brilhante performance de Joaquin estão ressoando com tantas pessoas. Parabenizo nossa maravilhosa compositora, Hildur, e meus colegas produtores Emma Tillinger Koskoff e Bradley Cooper, que trabalharam incansavelmente com nossa incrível equipe para trazer esse filme para a tela”, diz o diretor.

Brooklyn Sem Pai Nem Mãe também concorre na categoria de Melhor Trilha Sonora Original, com Daniel Pemberton, que celebra: “Convidei meus pais para assistirem ao filme comigo pela primeira vez recentemente e meu pai me disse que é uma das melhores coisas que já fiz, então é duplamente gratificante receber dois maravilhosos elogios difíceis de obter em tão pouco tempo – do meu pai e da HFPA. Não consigo expressar o quanto isso não teria existido sem Edward Norton, cuja paixão, entusiasmo e visão realmente me ajudaram a criar uma trilha da qual estou incrivelmente orgulhoso”.

Já O Caso Richard Jewell concorre na categoria Melhor Atriz Coadjuvante em Cinema com Kathy Bates. A atriz agradece: “Obrigada HFPA pelo reconhecimento, estou muito orgulhosa deste filme e foi uma honra trabalhar com o Sr. Eastwood para contar essa importante história, juntamente com os incríveis Paul, Sam, Olivia, Jon, Nina, Ian e Niko. Espero que o nosso filme leve justiça e paz a Richard e Bobi Jewell ao dizerem a verdade e ao honrarem seu heroísmo”.