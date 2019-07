Os índices S&P 500 e Nasdaq se aproximaram de máximas históricas nesta terça-feira, impulsionados pelos balanços trimestrais positivos de Coca-Cola e United Technologies e pelo otimismo de que os Estados Unidos resolvam seu conflito comercial com a China.

O índice Dow Jones subiu 0,65%, a 27.349 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,68475%, a 3.005 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,58%, a 8.251 pontos.

Os mercados de ações ampliaram os ganhos durante a tarde, depois que a Bloomberg informou que o representante de Comércio dos EUA, Robert Lighthizer, viajaria a Xangai na próxima semana para reuniões presenciais com autoridades chinesas para tratar de questões comerciais.

O conselheiro econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, disse a repórteres nesta terça-feira que as conversas presenciais para se chegar a um acordo comercial são um bom sinal.

A temporada de resultados corporativos dos EUA teve um início forte, com quase 80% das 104 empresas do S&P 500 que já reportaram seus números superando as expectativas de lucros para o segundo trimestre, segundo dados do IBES, da Refinitiv.

As ações da Coca-Cola subiram 6,1%, para uma máxima recorde, depois de a fabricante de bebidas superar expectativas para o lucro trimestral. A empresa aumentou sua previsão de receita orgânica para o ano cheio.

Os papéis da United Technologies, também componente do Dow Jones, ganharam 1,5%. A companhia elevou suas estimativas de lucro e vendas para o ano todo.

Também ajudando o humor do mercado, o presidente dos EUA, Donald Trump, e líderes do Congresso chegaram a um acordo na segunda-feira sobre uma prorrogação de dois anos do limite da dívida e limites de gastos federais. O acerto evita um temido default do governo no final deste ano. Isso, no entanto, aumenta os já crescentes déficits orçamentários.

“O acordo de teto da dívida é uma notícia positiva para todos os setores em geral, porque é mais uma questão removida das perspectivas para o crescimento econômico e para os mercados de ações em geral”, disse Mike Loewengart, vice-presidente de estratégia de investimentos da E*Trade Financial.

Os investidores têm estado mais dispostos a comprar ações em meio às expectativas de que o Federal Reserve reduza as taxas de juros na semana que vem. Os índices S&P 500 e Nasdaq estão a menos de 0,5% de suas máximas históricas de fechamento alcançadas no começo do mês.

Os investidores também se antecipam aos balanços trimestrais de grandes empresas como Facebook, na quarta-feira, e Amazon.com e Alphabet, na quinta.

Fonte: Reuters

Foto: reprodução da internet