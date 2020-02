Voo de balão sobre cenário histórico

Um voo panorâmico de balão, com duração de cerca de uma hora, sobre a cidade de Pirenópolis, em Goiás, é a novidade anunciada pelo grupo hoteleiro Villa, que tem três hotéis na cidade: Hotel Casarão Villa do Império, Dádiva Hotel Boutique e Pousada Villa do Comendador.

A programação é direcionada para duas pessoas: o balão abriga no cesto uma mesa, cadeiras, frutas e espumante para um brinde exclusivo à dois, complementado por um café da manhã especial no local do pouso. O preço por casal é de R$ 4 mil.

O passeio parte sempre de um dos hotéis do Grupo Villa. É feito em balões novos e conduzidos por pilotos experientes e com muitas horas de voo. Os voos panorâmicos dependem das condições climáticas, contam com todo suporte técnico necessário e transporte para levar os ocupantes de volta ao hotel.

Com seu centro histórico tombado como patrimônio nacional, casas e igrejas do século 18 e ruas de pedras, Pirenópolis oferece ao turista uma série de cachoeiras e atrativos naturais. Informações: grupovillahoteis.com.br ou 64.3331-2424.

Turismo de luxo

Com oito palestras na programação, será realizado na quarta-feira 19 de fevereiro, em São Paulo, o evento Turismo no Luxo 2020, agora em sua sétima edição. Será das 15h às 20h, no auditório da GS 1 Brasil (r. Henrique Monteiro 79, Pinheiros, próximo ao metrô Faria Lima). A promoção é da PS Carneiro Eventos, com curadoria de Paulo Carneiro.

Turismo de Luxo é dedicado ao público premium, ao turista conectado e a profissionais dos segmentos de turismo, hotelaria, luxo, lifestyle, arquitetura, decoração e interessados em se aprofundar no tema. Serão abordados temas como estratégias digitais para atrair e fidelizar clientes vips e opções de destinos de viagem. Inscrições em turismonoluxo2020.eventbrite.com.br, a R$ 180, com direito a coffee break e degustações.

Os palestrantes serão Marta Poggi, fundadora do Blog Agente no Turismo e sócia da Strategia Consultoria; Ana Grassi, proprietária da Ciao & Go Travel Boutique; Ana Carolina De Simone, Consultora de Spas; Juliano Kimura, CEO da Agência Trianons; Antonio Junior, Administrador de Empresas e gestor de hotéis; Patty Leone, Influenciadora de viagens; Lúcia Haddad – Diretora de Marketing e Vendas do Botanique Hotel & Spa; e Jorge Della Via Junior, Consultor, palestrante e mentor em processos de transformação digital na hotelaria.

Pilares do Festuris 2020

Sustentabilidade, espiritualidade e tecnologia: esses serão os três pilares mestres da 32ª edição do Festuris (Feira Internacional de Turismo de Gramado), um dos mais importantes eventos do setor da América Latina.

A organização do Festuris destaca que os três segmentos já são contemplados ao longo das últimas décadas, mas ganharão realce este ano.

O evento está marcado para 5 a 8 de novembro, naquela cidade da Serra Gaúcha, com a feira sendo realizada nos espaços do Serra Park.

Fundadora e CEO do Festuris, Marta Rossi destaca: “Os participantes do próximo Festuris já virão com a certeza de que vão encontrar muitas novidades. Por ser o evento que fecha o ano, temos condições de acompanhar tudo o que está acontecendo no mundo turístico. Desta forma conseguimos apresentar as tendências para 2021 e contribuir para a atualização dos profissionais e a transformação do setor”.