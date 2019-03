Volvo inicia testes com ônibus autônomos

Primeiros ônibus de 12 metros totalmente autônomos do mundo, os veículos são também 100% elétricos. Os testes serão conduzidos em parceria entre a Volvo Buses, a Universidade Tecnológica de Nanyang (NTU) e a Land Transport Authority (LTA). Os ônibus passarão por testes preliminares no campus da universidade para depois circular em vias públicas.

Os veículos transportam 85 passageiros e são equipados com sensores e controles de navegação gerenciados por um sofisticado sistema de inteligência artificial (IA). Para segurança e confiabilidade máxima o sistema é protegido com medidas de segurança cibernética que evitam intrusões indesejadas.

Os ônibus autônomos Volvo passaram por rigorosas avaliações preliminares no Centro de Excelência para Testes e Pesquisa de Veículos Autônomos da NTU. As próximas etapas são testar os veículos nas ruas internas do campus e depois estender a rota além da universidade. Esta é a primeira aplicação autônoma da Volvo em transporte público fora de sua sede na Suécia.

Os ônibus elétricos totalmente autônomos têm uma operação silenciosa, com zero emissões. Os veículos requerem 80% menos energia do que um ônibus diesel de tamanho equivalente.