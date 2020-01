Volkswagen investe R$ 5,5 milhões em hospital no Paraná

A Volkswagen do Brasil e o Governo do Paraná acabam de inaugurar o Hospice Erasto Gaertner, unidade que oferece tratamento humanizado e qualidade de vida para pacientes com sintomas decorrentes do câncer que precisam de cuidados específicos

Durante o evento, Pablo Di Si também anunciou mais uma importante iniciativa da Volkswagen, em parceria com o Governo do Paraná, para a construção de uma nova Unidade Hematológica do Hospital Erasto Gaertner. O projeto de mais de R$ 5,5 milhões de investimento oferecerá tratamento com transplante de medula óssea para mais de 150 pacientes por ano, melhorando a operação, capacitação e segurança dos tratamentos, com uso intensivo de tecnologia no tratamento de câncer.

“A Volkswagen tem uma relação muito próxima com o Estado do Paraná, onde temos uma de nossas principais fábricas, localizada em São José dos Pinhais, que produz o T‑Cross, primeiro SUV da marca no Brasil e líder de vendas em seu segmento. Além de gerar empregos, e contribuir com o desenvolvimento do Estado, a Volkswagen trilha também o caminho da responsabilidade social com a comunidade paranaense, investindo muito nessa região”, afirma Pablo Di Si.

O apoio é uma das contrapartidas entre a empresa e o governo do Estado, dentro do programa Paraná Competitivo, pelos investimentos de R$ 2 bilhões destinados ao desenvolvimento e produção do SUV T‑Cross na fábrica de São José dos Pinhais – Foto Divulgação

Unidade de Cuidados Paliativos

Pessoas diagnosticadas com uma doença em estágio terminal precisam de cuidados específicos, seja para amenizar os sintomas da enfermidade, como também receber tratamento humanizado em um momento de grande vulnerabilidade. Pensando nessa necessidade, a Volkswagen investiu mais de R$ 3 milhões na construção da Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital Erasto Gaertner, que já está preparada para receber a certificação ambiental de edificação WELL (WELL Building Standard), que envolve 10 elementos relacionados à qualidade do ar, da água, iluminação, nutrição, entre outros, que aderem à finalidade de utilização do espaço que é referência no Estado no tratamento contra o câncer.

A primeira unidade de cuidados paliativos do Sul do Brasil conta com pronto atendimento, ambulatório e 26 leitos humanizados, com proposta de decoração mais semelhante a de uma casa do que de um hospital e acomodações para acompanhante, além de espaços de convivência, o que proporcionará maior conforto e apoio emocional a todos, mas principalmente qualidade de vida.

A unidade acomodará prioritariamente pacientes já em tratamento via SUS no Hospital Erasto Gaertner, mas também oferecerá atendimentos privados através de parcerias com operadoras de planos de saúde.