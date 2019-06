A Volkswagen tem desenvolvido soluções que estão transformando também a experiência de comprar um carro. Pioneira na implementação do conceito de concessionária digital da Volkswagen no mundo, a operação brasileira acaba de trazer mais uma novidade: a assinatura de contrato de financiamento por biometria facial.

Totalmente digital, a inovação diminui em 70% o tempo médio de contratação, de 16 para 5 minutos. Antes, era necessário escanear diversos arquivos, como documento de identificação, comprovante de residência e de renda; hoje, em muitos casos apenas com o documento de identificação e a biometria facial é possível fechar o contrato.

A partir de tablets que foram distribuídos para toda a rede, composta por aproximadamente 500 concessionárias, agora é possível fechar contratos de financiamento em poucos minutos, sem papel e com mobilidade. Atualmente, 25% da rede já conta a assinatura por biometria facial no tablet, e até o final do primeiro semestre de 2019 todas as lojas da rede terão a solução digital.

“Com essas tecnologias, queremos agregar modernidade, agilidade e conveniência à experiência do cliente, desde o momento em que ele entra nas nossas lojas até o fechamento do contrato”, diz Alessandro Lora Ronco, Superintendente de Marketing da Volkswagen Financial Services.

O processo de venda se inicia na Plataforma Digital da Volkswagen Financial Services Brasil, com diferentes ferramentas para auxiliar o cliente a chegar ao modelo e valor desejado a partir do seu orçamento, entre outras opções. A tecnologia também simula oportunidades de upgrade, oferecendo alternativas ao consumidor. Para garantir a segurança do processo, são utilizados recursos de geolocalização, o liveness detection, que reconhece que a imagem apresentada à câmera do tablet é de fato o cliente e não uma foto, por exemplo.

Concessionária Digital

O Brasil é o primeiro mercado a implementar o formato de concessionária digital da marca Volkswagen, com tela touch, óculos de realidade virtual e tablet. Os clientes brasileiros são os primeiros a contar com uma concessionária com esse nível de implementação de recursos digitais. O novo formato conta com concessionárias digitalizadas, flexíveis, enxutas (a partir de 90 m²) e com espaços de convivência.

Disponível atualmente em cerca de 30 lojas no Brasil, a tecnologia deverá ser implementada em 150 concessionárias em todo o País e também em outros mercados da América Latina até o final do ano. Por meio de óculos de Realidade Virtual, os clientes podem ‘entrar’ em todos os veículos do portfólio VW. Em tótens e com tablet, clientes e vendedores podem pesquisar todos os detalhes e diferenciais dos veículos, condições de compra e financiamento no aplicativo Saiba Mais Volkswagen.

As TVs com tela touch de 55 polegadas contam com o recurso de “Configurator”, onde o cliente pode montar o carro dos sonhos, além de responder a um quizz sobre qual é o modelo que melhor se adequa ao seu estilo de vida.