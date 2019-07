O bairro Uberaba, em Curitiba, será o primeiro do Paraná a receber o projeto Carretas do Conhecimento, idealizado pelo Governo do Paraná, através da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, em parceria com a Volkswagen e o Senai-PR. A previsão é capacitar cerca de duas mil pessoas com oito escolas móveis apenas nesse segundo semestre, em 46 cidades de todas as regiões.

O programa foi lançado na quinta-feira (5), em solenidade com o governador Carlos Massa Ratinho Junior, o presidente e CEO da Volkswagen América Latina, Pablo Di Si, o presidente do Sistema Fiep, Edson Campagnolo, e o secretário da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost.

A ideia, afirmou o governador, é levar qualificação profissional para que o Paraná continue a sua trajetória de consolidação dos empregos, com oportunidade de vagas e mão de obra preparada. “Uma indústria para se instalar num Estado precisa de mão de obra qualificada. Vamos começar com 46 municípios e aulas de diversos ramos”, afirmou. “É uma demonstração de que o Poder Público e iniciativa privada podem juntar forças e facilitar a vida do paranaense para encontrar um emprego”.

Pelo projeto Carreta do Conhecimento serão oferecidos à população cursos de panificação, costura industrial, aperfeiçoamento em mecânica industrial, manutenção e instalação de ar-condicionado split, mecânica de automóveis, aperfeiçoamento em eletricidade automotiva, noções de mecânica de motocicleta e instalações elétricas prediais. As certificações serão encaminhadas diretamente para as Agências do Trabalhador, dinamizando os processos de contratação.

“O maior projeto social que o Estado pode oferecer é gerar oportunidades para que as pessoas tenham emprego, e a partir disso possam trazer sustento para dentro das suas casas”, afirmou Ratinho Junior. “A Carreta do Conhecimento vai girar o Paraná levando treinamento para os nossos jovens e trabalhadores, para que possam conseguir com mais facilidade o seu emprego. Vai ser um projeto referência para o Brasil”.

Ele citou a atração de R$ 12,5 bilhões de investimentos privados, criação de mais de 100 mil empresas e geração de 39.737 novos empregos apenas no primeiro semestre.

De acordo com o secretário da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, essa é mais uma oportunidade para quem procura se aperfeiçoar e se qualificar na área em que atua, gerando mais emprego e renda. “Estamos qualificando mão de obra. Conseguimos consolidar essa parceria com o Senai e a Volkswagen, proporcionando a oportunidade de cursos profissionalizantes. Ao qualificar-se, o cidadão também tem possibilidade de incremento de remuneração”, afirmou. Leprevost também disse que cada município será responsável pela divulgação e pelas adesões.

O projeto é uma das contrapartidas do Protocolo de Intenções firmado pela Volkswagen com o Governo do Estado, através do Programa Paraná Competitivo, que estabelece condições gerais para os investimentos na fábrica de São José dos Pinhais. Recentemente, a empresa anunciou aportes de R$ 2 bilhões na unidade para a produção do T-Cross, primeiro SUV da marca no Brasil, que resultou na recontratação de 500 pessoas que estavam em layoff (suspensão temporária dos contratos) e contratação de 60 novos profissionais.

Estiveram presentes o vice-governador Darci Piana; o diretor do Departamento do Trabalho da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, Ederson Colaço; os deputados estaduais Subtenente Éverton, Delegado Recalcatti e Soldado Adriano José; e os vereadores de Curitiba Professor Euler e Maria Manfron.