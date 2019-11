Por Ernesto Berg

Empregabilidade é a capacidade de desenvolver determinadas competências, habilidades e conhecimentos do interesse do mercado de trabalho e que são importantes e atraentes para as empresas.

Quer conhecer seu grau de empregabilidade? É só preencher o teste. Para que o resultado seja fidedigno responda a cada afirmação com a máxima sinceridade, retratando a sua situação atual, e não a ideal.

S = SIM N = NÃO + – = MAIS OU MENOS

Eu me envolvo completamente. Trabalho no emprego como se o negócio fosse meu. S N + – Sou fluente na língua inglesa (conversação, leitura, escrita).

S N + –

Adapto-me rapidamente a todos os tipos de mudanças na empresa.

S N + –

A profissão que exerço está totalmente de acordo com minha vocação.

S N + –

Estou sempre criando desafios profissionais para mim mesmo.

S N + –

Faço pelo menos um curso de curta duração (de 8 a 24 horas) a cada seis meses.

S N + –

Estou sempre atento às oportunidades de trabalho que surgem no mercado, ligadas à minha profissão.

S N + –

No trabalho atual que faço na empresa, sou substituível a qualquer momento.

S N + –

Tenho grande iniciativa e estou sempre inovando no meu trabalho.

S N + –

Cuido da minha aparência e utilizo roupas adequadas ao ambiente em que trabalho.

S N + –

Tenho uma rede contatos e relacionamentos profissionais fora da empresa que podem abrir-me oportunidades de trabalho rapidamente.

S N + –

Estou sempre me atualizando e fazendo cursos de aperfeiçoamento de média e longa duração em minha área profissional.

S N + –

Tenho disponibilidade para viajar ou mudar de cidade, se necessário for.

S N + –

Tenho facilidade de me relacionar com qualquer tipo de pessoa.

S N + –

Se eu fosse demitido hoje, teria uma nova colocação no máximo em dois ou três meses.

S N + –

Eu (e não minha empresa), sou o maior responsável pelo desenvolvimento da minha carreira e da minha profissão.

S N + –

Tenho facilidade de vender minhas ideias aos outros.

S N + –

Sinto-me inibido quando tenho que dar palestras e enfrentar público.

S N + –

Trabalhar em equipe e interagir com pessoas é um dos meus pontos fortes.

S N + –

Não me abalo com facilidade. Sei tomar decisões sob pressão e trabalhar em ambientes estressantes.

S N + –

Faça sua Contagem de Pontos

Marque um ponto para cada resposta SIM dadas às seguintes afirmações: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20

Marque um ponto para cada resposta NÃO dadas às seguintes afirmações: 8, 18

Marque meio ponto para cada resposta MAIS OU MENOS

TOTAL DE PONTOS_________

SUA AVALIAÇÃO

De 18 a 20 pontos. Parabéns. O desemprego não aflige você, porque sua empregabilidade está no auge. Você sabe investir em você e se destacar no trabalho, tem um bom network extra empresa, está atento ao que ocorre ao seu redor e às tendências do mercado. Se viesse a perder o emprego rapidamente conseguiria outra colocação.

De 15 a 17,5 pontos. Sua empregabilidade esta entre média e boa. Você procura se atualizar e busca ser reconhecido pela empresa, embora, talvez, nem sempre o consiga. Demonstra interesse pelo que ocorre no mercado embora, necessariamente, não signifique que queira trocar de emprego. É provável que você tenha que melhorar seu network. Veja as questões onde você não pontuou, ou obteve meio ponto, pois elas podem dar-lhe boas indicações do que necessita melhorar.

De 12 a 14,5 pontos. Sua empregabilidade é apenas regular. Apresenta várias brechas que podem dificultar seu trabalho ou sua garantia de emprego. Procure analisar como anda seu aprimoramento profissional, seu relacionamento com entidades externas e profissionais da área e, sobretudo, como você está vendendo seu serviço dentro da própria empresa. Veja as questões onde você não pontuou, ou obteve meio ponto, pois elas podem dar-lhe boas indicações do que necessita melhorar.

Abaixo de 12 pontos. Sua empregabilidade é baixa. Talvez você ande desmotivado ou não esteja dando importância à sua carreira, mas existem muitas brechas que precisam ser ajustadas. Não subestime seu trabalho, sua empresa ou o mercado de trabalho. Se você trabalha numa organização onde não existe estabilidade de emprego você tem que investir forte em si e em sua carreira. Boas colocações requerem trabalho intenso e continuado, aperfeiçoamento contínuo, e uma boa rede de contatos. Veja as questões onde você não pontuou, ou obteve meio ponto, pois elas podem dar-lhe boas indicações do que necessita melhorar.

Texto extraído e condensado do livro “35 Testes para Avaliar suas Habilidades Profissionais”, de Ernesto Artur Berg, Juruá Editora, no formato de e-book ou livro físico. Para adquiri-lo acesse o site www.quebrandobarreiras.com.br e clique em E-BOOKS ou LIVROS, conforme opção.

Ernesto Berg é consultor de empresas, professor, palestrante, articulista, autor de 21 livros, especialista em desenvolvimento organizacional, negociação, gestão do tempo, criatividade na tomada de decisão, administração de conflitos.

Editor do site www.quebrandobarreiras.com.br

Email: berg@quebrandobarreiras.com.br