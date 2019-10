A Fundação Telefônica Vivo promove, nesta sexta-feira, 18 de outubro, o Dia dos Voluntários Telefônica (DVT) mais de 7,3 mil colaboradores mobilizados em 63 ONGs de 50 cidades no País, beneficiando mais de 47 mil pessoas. O número de cidades e de colaboradores envolvidos é o maior desde o começo da iniciativa, que aconteceu pela primeira vez em 2005 e chega em sua 15º edição em 2019. “O DVT é um dos dias mais especiais do ano para a Vivo e para a Fundação, pois é quando tudo que foi planejado pelos nossos colaboradores ao longo do ano é colocado em prática. A cada ano, o engajamento dos colaboradores nos surpreende mais, com preenchimento das vagas em poucos dias. A iniciativa aproxima a empresa das comunidades onde atuamos e ainda reforça nosso compromisso em estimular a cidadania”, explica Americo Mattar, Diretor Presidente da Fundação Telefônica Vivo.

O Dia dos Voluntários Telefônica acontece em 32 países onde há equipes do Grupo Telefônica. No Brasil, o diferencial é a estratégia de gestão do programa por meio do modelo de governança, que é formado por comitês de voluntariado, que participam de todo o processo: escolha das instituições que serão beneficiadas; definição e execução do projeto e engajamento dos demais colaboradores. Em 2019, foram formados 59 comitês de voluntariado que recebem todo o suporte da Fundação.

No estado do Paraná, mais de mil colaboradores participam de atividades em Curitiba e Maringá, beneficiando seis instituições. Os voluntários estarão envolvidos com trabalhos de estímulo ao uso de tecnologia, recreação, mobilização de recursos, melhoria na qualidade de vida dos beneficiários, atividades de inclusão, artesanato, revitalização de espaços, criação de hortas, entre outros. Ao todo, mais de 15 mil pessoas serão beneficiadas no estado.

Visando incluir ainda mais colaboradores, aqueles que não puderem participar presencialmente têm a oportunidade de realizar ações digitais ou contribuir com campanhas de financiamento coletivo promovidas pelos comitês de voluntariado em todo país.

O Dia dos Voluntários Telefônica é uma das principais ações da frente de Voluntariado da Fundação, reconhecida por ter um dos maiores Programas de Voluntariado Corporativo do Brasil. Este ano, a Vivo foi premiada na 16ª edição do prêmio As Melhores da Dinheiro, que reconhece empresas com as melhores práticas, como líder no setor de Telecomunicações e referência em Responsabilidade Social, reafirmando o compromisso de, a cada dia, levar a conexão a mais lares e empresas país afora, conectando pessoas e atitudes com ações dentro e fora da empresa nas áreas de educação, empreendedorismo, cultura e sustentabilidade.