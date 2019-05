O advogado John Assadi, de Nova York, estará em Curitiba nesta sexta-feira, 17 de maio, para ministrar uma palestra sobre imigração, vistos e residência nos Estados Unidos por meio de investimentos. O evento será às 19h, no NEX Office, Rua Francisco Rocha, 198, no Batel.

Ele e outros profissionais falarão sobre como investir e morar legalmente nos EUA, como se obter os vistos E-2 e o Green Card – este por meio de um modelo inovador de investimento em franquias-, características gerais em se fazer negócios em solo americano e muito mais.

Segundo o Departamento de Estado dos Estados Unidos, o número de brasileiros que receberam o visto E-2 aumentou 458% nos últimos quatro anos. “Em 2018, mais de 21 mil brasileiros haviam deixado o país e entregue à Receita Federal a declaração definitiva de saída do Brasil”, complementa o especialista.

Informações e inscrições no https://immigrantinvestor.info/event/curitibamayo2019/