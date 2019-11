O presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, afirmou que o país vive um momento histórico de fortalecimento da economia. Ele disse, ainda, que o cenário de juros historicamente baixos e de inflação sob controle também melhoram a gestão de risco do grande banco.

“Sentimos novos ventos em relação ao preço da economia. Nós percebemos uma grande ansiedade por transformações e entendemos que vivemos atualmente um momento histórico no fortalecimento da economia e da democracia brasileira”, afirmou.

A taxa de juros brasileira recuou para a mínima histórica de 5% ao ano em um ambiente em que a economia brasileira tem tido dificuldades de crescer e o alto desemprego é um dos responsáveis para manter a inflação sob controle.