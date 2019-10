A ex-modelo e apresentadora Ana Hickmann e Isabella Fiorentina, também apresentadora e modelo, brilharam dentro de sofisticadas criações da coleção de verão 2020 de Vitor Zerbinato.

No jantar de dez anos da Associação Américas Amigas, dedicada às ações de detecção precoce do câncer de mama, a loura Ana compareceu em um longa confeccionado em georgette de seda pura rosa, de charmosa maxi mangas e uma instigante faixa origami de gorgurão amarelo cítrico.

A morena Isabella se produziu no SBT com um impecável macacão. De caimento perfeito, com capa e drapeados palha de seda rosa, o macacão está disponível nas lojas e no ateliê do estilista que já vestiu diversas celebridades em tapetes vermelhos internacionais, como Sharon Stone, Felicity Huffman e Laverne Cox. Ah, o vestido usado por Ana Hickmann também já está à venda.