Você enche seu armário com roupas diferentes que às vezes nunca usará. Diversos modelos, cores, tecidos e etc para que, caso não se sentir confortável com uma, pode simplesmente substituir. Se achar que a estampa da blusa não combina com a da calça, escolhe outra e assim por diante. É muito simples substituir uma roupa para ficar satisfeito.

Mas e a pele? E o seu rosto? Já parou para pensar que a pele é como a roupa do corpo? Porém, é uma roupa que não é possível trocar assim que passa a não ser mais confortável? Segundo a Dr. Marcia Simões da Clínica Eden, é importantíssimo manter a beleza e a saúde da pele, pois ela é insubstituível e o nosso rosto é nosso cartão de visita. Ter uma pele bonita, livre de rugas, manchas e espinhas tornará você mais confiante. A Doutora ainda sugere a limpeza facial, pois ajuda na remoção dos cravos, desobstrução dos poros e a remoção das impurezas.

Hoje em dia existem diversos recursos e tratamentos que facilitam as pessoas a alcançarem seu bem estar e autoestima. A limpeza de pele é uma dessas opções, pois além de melhorar a sua pele, auxilia no tratamento dos miliuns – pequenos cistos epidérmicos que se localizam na região superficial da pele. “Estar em dia com a saúde e bem com a sua aparência é fundamental para a realização na sua vida pessoal e social, afinal, quem não gosta de se sentir bem consigo mesmo?”, comenta a Médica.

Não é possível abrir o closet e simplesmente vestir outra pele, mas sim, ter cuidados para que a mesma sempre esteja macia, sem marcas, manchas e etc. Zelar pela sua pele fará com que esteja sempre em harmonia com o seu melhor look, a roupa que o seu corpo veste. Se uma pessoa procura manter sua saúde corporal e estética, consequentemente manterá sua autoestima, prazer e otimismo.