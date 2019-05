Em sua primeira edição, e já anunciada como a maior feira de lingerie, moda praia e fitness da América Latina, a Vista Fair recebe lojistas, em São Paulo, neste fim de semana, abrindo na sexta dia 26 no Centro de Eventos Pro Magno. A paranaense Recco marca presença, ao lado de expositores como Amari Lingerie, Amni – Rhodia, Art Stilo, Berlan, Bojo Tek, Bordados Afrodite, Delfa, Fruit De La Passion, Intima Passion, La Bamba, La Clofit, Liebe, Livelle, Maria Zilda Lingerie, Nayane Rodrigues, NILIT, Pliê, Rosset, T_Jama, Triumph, Valisere e Yaffa Lingerie, entre outros.

Ana Flôres, promotora da feira, realça que ela foi planejada para um público formado por compradores nacionais e internacionais, designers de moda, profissionais de marketing e vendas, representantes de multimarcas, tradicionais magazines e lojas de cross-branding, entre outras. E que o evento inova com a Arena Vista, um espaço para promover encontros de negócios, com Rodadas de Negócios e um ambiente para fomentar e disseminar conhecimento por meio de palestras, oficinas e mesas redondas, destinadas a lojistas de todos os portes.

Ana Flôres está confiante no sucesso da Vista Fair, partindo de dados do IEMI – Inteligência de Mercado, instituto especializado em estudos do mercado da moda. Segundo ele, o Brasil produziu em 2017, cerca de 813,8 mil peças de moda íntima, 4,5% superior ao ano anterior. Aumento maior do que a produção de vestuário em geral, que cresceu 3,2% em 2017, produzindo 5,9 bilhões de peças.

Os setores de moda íntima, praia e fitness também sofreram com a crise econômica nacional, tanto quanto os demais. Porém, diz o IEMI, a moda íntima é o nicho com a melhor recuperação, retomando os níveis de produção pré-crise e em busca do maior nível de produção dos últimos quatro anos em 2018. Com maior frequência e gastando mais, o principal grupo consumidor é a classe B e C, que corresponde a 62% da população e 70% do consumo de vestuário.

Agende-se: 26 a 28 de maio, das10 às 20h, no Centro de Eventos Pro Magno (Av. Profª Ida Kolb, 513 – Jardim das Laranjeiras).