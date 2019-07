Um inverno bastante aquecido para os visitantes da Expo Bebê&Gestante, que será realizada de 16 a 21 de julho, no Parque Barigui, com entrada gratuita, das 14h às 22h.

Durante a feira, os visitantes do estande da Baby Boo, linha de fraldas infantis da Sepac, poderão concorrer a mais um sorteio da campanha “Uma vida de Fraldas”, uma ação especial com mais de 5000 mil fraldas para dar aquela forcinha para toda a família.

A Baby Boo é a marca das fraldas estreladas pela família Teló. As fraldas já fazem parte da vida de muitas mães e pais que sabem que a praticidade, qualidade e economia fazem a diferença no momento da chegada do bebê. Mais informações: http://www.feiradebebe.com.br/