No dia 22 de agosto, o vice-governador do Paraná, Darci Piana, que também é presidente da Fecomércio PR, durante a visita na República Tcheca, acompanhado de comitiva paranaense e presença da embaixadora da República Tcheca no Brasil, Sandra Lang Linkesendorová. Realizou reunião junto ao Ministro da Indústria e Comércio, Karel Havlicek, com presença do vice-presidente do parlamento do país, Vojtecj Filip.

Piana e autoridades paranaenses trabalham nesta semana na Europa e conversam assuntos de cooperação e futuros investimentos no sul do Brasil.

Na agenda do time paranaense, além de visitas nas multinacionais, está confirmado participar da maior feira agropecuária da República Tcheca, na cidade de České Budějovice. O evento é referência em inovação e tecnologia no setor.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior, desde o primeiro dia de janeiro de 2019, incumbiu Piana: “como um vice-governador que vai trabalhar de manhã, tarde e noite”.