Nesta quarta-feira, dia 31 de julho, o presidente e fundador das Farmácias e Drograrias Nissei, Sergio Maeoka, durante passagem no Palácio Iguaçu, em Curitiba, realizou uma visita de cortesia, junto do diretor de Relações Institucionais da Câmara de Comércio Brasil e Japão do Paraná, Osmar Kano, ao vice-governador do Paraná, Darci Piana.

Durante a conversa, acompanhada por empresários da Nissei, foram tratados assuntos de interesse do comércio, relações internacionais, logística e questões tributárias.