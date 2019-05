Números mórbidos

No Brasil, a doença foi responsável por 26.498 mortes em 2015, segundo o Inca. Este ano, estimam-se 18,7 mil casos em homens e 12,5 mil mulheres acometidas pelo câncer.

Da fábrica

Em nota, a Souza Cruz informou que tem tradição de apoiar universidades (caso do IDP) “em projetos alinhados aos valores da empresa: legalidade, sustentabilidade e diversidade”. E que patrocinou o instituto de 2007 a 2016.

Tá valendo

A nota da fabricante conclui que “a parceria acadêmica entre empresa e o Instituto não tem qualquer relação com discussões no âmbito do judiciário”.

Apelo geral

Ministros, assessores do Palácio do Planalto e líderes governistas estão fazendo “corpo a corpo” com deputados federais e reforçando apelos para que sejam cumpridas, o quantos antes, as 40 sessões de plenário da Câmara necessárias para analisar a reforma da Previdência.

Corram para cá

O pedido é para que os parlamentares cheguem a Brasília às segundas-feiras e retornem aos Estados somente às sextas-feiras, e não às quintas, como é comum. O governo pretende recuperar o hiato da última semana, quando não houve sessões de plenário na Câmara devido ao feriado de 1º de maio e a ausência de deputados.

Alerta

A bandidagem de gravata e tailleur age forte para tirar Coaf das mãos do ministro Sérgio Moro e controlá-la em outro órgão. Cobre seu deputado federal.

Obstrução & greve

Encabeçada pelo PT, a oposição pretende obstruir a pauta da Câmara para pressionar o governo a rever os cortes nos repasses de 30% de recursos às universidades e institutos federais. Na carona, alunos de reitorias ligadas a partidos de oposição anunciam greve.

MP de olho

O PL “coloca como impossibilidade legal que algum orçamento da educação seja amputado da forma que aconteceu recentemente”. De acordo com a deputada Margarida Salomão (PT-MG), a procuradora dos Direitos do Cidadão do MP Federal, Deborah Duprat, analisa quais são as irregularidades desse ato (corte de recursos).

Renúncia$

Apesar da previsão de déficits fiscais nos próximos anos, o governo mantém em alta a estimativa de renúncias tributárias. Conforme o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLN 5/19), enviado pelo Executivo ao Congresso, subsídios previstos para 2020 giram em torno de estupendos R$ 326,2 bilhões – correspondem a mais de 21% da arrecadação.

Pra variar..

O PLDO também reduz o valor destinado às emendas parlamentares ao Orçamento de 2020 e direciona cerca de R$ 1,32 bilhão para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha – recursos púbicos que vão bancar as campanhas de políticos nas eleições municipais do ano que vem.

Quebra-mola$!

Aumenta a pressão da sociedade e de entidades civis sobre o governador do Paraná, Ratinho Junior, para rever a alta taxa de registro de empréstimo de financiamento de veículos. No Paraná, a taxa para alienação fiduciária é de surreais R$ 350. O triplo do que paga o paulista, R$ 116.