Os bons resultados registrados pelo 1º Festival Vinopar – Vinhos do Paraná, realizado sábado e domingo, 18 e 19 de maio, no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba (MON), motivaram a organização, a Vinopar (Associação dos Vitivinicultores do Paraná) e programar uma nova versão do evento para o início da Primavera, em setembro/outubro, esta dedicada a vinhos brancos, rosés e espumantes.

No espaço térreo do MON, 12 vinícolas paranaenses apresentaram seus produtos: Araucária, de São José dos Pinhais; Bertoletti, Bituruna, DiSandi e Sanber, da região de Bituruna, no sudoeste; Campo Largo, Legado e Zanlorenzi, de Campo Largo; Cave Colinas de Pedra, de Piraquara; Famiglia Fardo, de Quatro Barras; Franco Italiano, de Colombo; e RH, de Mariópolis, também no sudoeste no Paraná.

Entre os produtos, vinhos tintos, brancos, rosés, espumantes, coloniais e até sucos, chás, grappas e licores. Para quem comprou ingresso com direito à taça, a degustação era livre nos diversos estandes. Em outros pontos, foram servidos pratos como barreado, polenta, pão no bafo com carne de porco, brusquetas e tábua de queijos.

O Festival Vinopar teve, ainda, uma pauta de palestras e workshops que abordaram O enoturismo na Região Metropolitana de Curitiba, Olivicultura paranaense, Charcutaria na Serra do Mar, Por uma enogastronomia regional paranaense, Os desafios da vitivinicultura paranaense, Farinha de uva: benefícios e utilizações, Panifesto – A procura do pão paranaense, Cozinha paranaense: tradição e inovação, Bituruna – terroir de altitude paranaense e Cafés da Moça.