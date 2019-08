A Vinícola Aurora, com sede em Bento Gonçalves (RS), é a primeira vinícola da cidade a receber o Selo Rumo à Acessibilidade, concedido pela Prefeitura Municipal e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa. É um reconhecimento institucional que atesta a postura de inclusão adotada pela empresa em suas instalações, visitadas por mais de 180 mil pessoas ao ano, de todas as idades, vindas de todas as partes do Brasil e do exterior.

O Selo foi entregue pelo prefeito, Guilherme Pasin – ao lado do secretário municipal de Habitação e Assistência Social, Eduardo Veríssimo, e do presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Bruno Garim Soares – ao presidente do Conselho de Administração da Vinícola Aurora, Itacir Pedro Pozza.

Pioneira no enoturismo organizado na Região Uva e Vinho da Serra Gaúcha, a Aurora abriu suas portas aos visitantes em 1967, quando da realização da primeira Fenavinho, e de lá para cá esse receptivo foi sistematicamente aprimorado e ampliado.

É referência absoluta no turismo da região, com uma atuação inclusiva, proporcionando em seu roteiro uma viagem pelo mundo do vinho acessível a todas as pessoas, independente de sua condição física ou social. Todas as instalações possuem rampas de acesso ou ascensor, além de banheiros adaptados. Cerca de 20 profissionais – sommeliers, enólogos e colaboradores com formação em turismo – trabalham especificamente para receber a todos os visitantes que, ao final da visita, podem degustar gratuitamente vários produtos do portfólio da vinícola, incluindo vinhos premiados nos concursos internacionais.