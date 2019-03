VINÍCOLA AURORA COMEMORA  88 ANOS COM CRESCIMENTO E LIDERANÇA DE MERCADO.

Temos aqui em nossas colunas vínicas, trazido o mundo vínico para o conhecimento de nossos leitores, dando enfase à sua vitórias e conquistas merecedoras pelo trabalho realizado fazendo com que nosso país avance cada vez mais na qualidade e no número de apreciadores deste líquido bacante. E esta é uma oportunidade desta, pois no dia 14 de fevereiro de 2019, a Vinícola Aurora, líder do Vale dos Vinhedos em Bento Gonçalves-RS, comemorou 88 anos de fundação. Crescimento, faturamento recorde, premiações e lideranças de mercado são as marcas da maior vinícola do Brasil. Foram R$ 540 milhões faturados em 2018, crescimento superior a 5% em relação ao ano anterior, número expressivo considerando o cenário de incertezas que o Brasil vivencia nestes anos. Foram mais de 63 milhões de litros vendidos em todo o Brasil, de suas marcas : Aurora (vinhos e espumantes), Pequenas Partilhas, Aurora Procedências, Aurora Pinto Bandeira, Marcus James, Saint Germain, Clos des Nobles, Casa de Bento, Conde, Keep Coller entre outras, vinhos por nós degustados quando de nossa visita recentemente à sua séde em Bento Gonçalves, onde fomos muito bem recebidos como colunista de vinhos deste Diário Industria e Comercio do Paraná, e de diversos veículos de comunicação que mantemos nossa Coluna, onde divulgamos como professor em nossos cursos de vinhos e palestras. A empresa com sede em Bento Gonçalves desde sua fundação, em 1931, tem escritórios de representações em todo o Brasil. Nasceu da iniciativa de 16 famílias de de agricultores que viram na união a maneira de enfrentar os desafios e crescerem. Hoje, 1.100 famílias compõem a cooperativa, representantes genuínas da agricultura familiar e entregam na vinícola uma safra média superior a 62 mil toneladas e uvas/ano, para a elaboração de seus prinipais produtos, muitos deles premiados aqui e no exterior e consagrados no mercado. A capacidade de estocagem da empresa é superior a 73 milhões de litros. Também em 2018, conquistou 59 premiações em concursos nacionais e internacionais, chegando a um total de 656 medalhas nos últimos anos, mantendo-se firme na liderança do ranking das vinícolas mais premiados no Brasil. Em 2019, a Aurora iniciará as operações de sua nova unidade, uma fábrica de última geração, com certificações de sustentabilidade, erguida no Vale dos Vinhedos em Bento Gonçalves (RS) para elaboração e envase dos sucos de uvas integrais, um dos segmentos em que a empresa é líder absoluta no mercado brasileiro. No mesmo sentido, além da liderança, a Aurora é a maior no mercado brasileiro em vinhos finos e em coolers, e segue firme na busca da excelência na linha de espumantes, produto brasileiro hoje reconhecido em todo o planeta como de excelência em qualidade também com várias premiações. E esta liderança tem base sólida em seu quadro funcional e de associados, maior patrimônio da Aurora. Suas unidades são dotadas da mais alta tecnologia e rigorosos padrões dos processos de produção que pudemos verificar quando de nossa visita e como divulgador dos vinhos brasileiros em cursos e palestras fazemos questão de elevar a qualidade destes produtos mostrando a qualidade cada vez melhor de nossos vinhos. Nossos cumprimentos a esta grande empresa vinícola brasileira, líder no setor e que muito honra o vinho brasileiro.

EVOE. BRADO DE SAUDAÇÃO A BACO.

Osvaldo Nascimento Juniors.:

Advogado, Empresário, Enófilo, Sommelier, Colunista, Consultor e Professor de Cursos de Vinhos, Palestrante, autor do livro VINUM VITA EST – A HISTÓRIA VISTA PELO VINHO, pela Editôra Prismas de Curitiba.