Ponto de encontro de quem transita pelo centro de Curitiba, Vila Urbana Gastronomia comemora o mês das crianças com a primeira edição do Vila Kids, neste sábado 19. Haverá uma série de atrações para a criançada se divertir, das 14h30 às 20h e com entrada franca (Rua Mal Deodoro, 686).

Na programação estão desfile show, teatro infantil, talkshow com youtubers mirins, apresentação de dança, banda ao vivo, pilotos de kart, aula show de slime, personagens vivos, cabine de pintura, sorteio de brindes, gastronomia e muito mais.

“O Vila Kids partiu do questionamento da cantora Brenda D’Angelis.” Por que na Vila Urbana não tem atração Kids?” “E eu quero cantar nesse palco”, revela a empresária Regiane Bittencourt D’Angelis. E então ela promete momento de alegria, música e diversão.

Além de Brenda, as atrações de show são Cauã Dalmas, Larissa & Isabela, Léo Maragoni e Maria Clara Nery. Participam ainda as youtubers Mi.Mi.Mi e a jovem empreendedora Julia Manzalli, que ministra oficinas de slimes.

“Pensamos em uma programação inédita, com várias atrações especiais, tudo para que o Vila Kids seja uma experiência única, motivadora e inesquecível para as crianças. Será um dia incrível, com atividades para todos os gostos, desde atrações musicais até as tradicionais pinturas infantis”, diz Lucas Velasques, sócio administrador da Vila Urbana.

Para as famílias que quiserem almoçar ou jantar no local, a Vila Urbana oferece dezenas de sabores baseados nas mais variadas vertentes gastronômicas a fim de agradar todos os bolsos e gostos. No local é possível saborear, por exemplo, pizza, omelete, batata suíça, pratos executivos, cachorro-quente gourmet, comida oriental, pastel, hambúrgueres, saladas, comida havaiana, comida mexicana e carnes especiais.