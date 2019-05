A revitalização do Largo Luiz Cavichiollo II, no bairro Vila Izabel, foi entregue nesta quarta-feira (22/5). O logradouro, na Avenida Getúlio Vargas, foi adotado pelo Grupo Wiser de Educação, das escolas de inglês Wise Up, e ganhou rampas de acessibilidade, novo piso emborrachado e permeável, pista de caminhada, paisagismo e novos bancos.

A ideia era garantir um local de convivência e descanso para os colaboradores da empresa e de integração com a comunidade, segundo Elisa Simões, CEO do grupo que tem sede administrativa há mais de dez anos em frente ao largo.

“Também é uma bela maneira de agradecer à cidade que nos acolheu como empresa e de mostrar que o momento em que vivemos é de acreditar e ter protagonismo para realizar”, observou Elisa.

O prefeito Rafael Greca agradeceu à empresa pela parceria com as secretarias municipais do Meio Ambiente, que intermedia os processos de adoção de logradouros, e de Obras Públicas, que renovou a iluminação do local.

“Chamou muito a minha atenção a qualidade da obra que foi feita aqui pelo Grupo Wiser, com acompanhamento da nossa Secretaria do Meio Ambiente”, disse Greca. “É uma bela revitalização para a cidade que acredita em uma sociedade mais justa, na igualdade de oportunidades e no uso do idioma de Shakespeare para promover a globalização”, completou.

Para a secretária do Meio Ambiente, Marilza Oliveira Dias, o resultado do instrumento de adoção de logradouros é positivo. “É um processo benéfico para todos. As empresas, muitas delas próximas aos locais que adotam, usufruem de um espaço mais bonito. Assim como toda a comunidade beneficiada pelo adotante que se responsabiliza pela manutenção desses locais”, avaliou.

Acompanharam a solenidade o CFO da Wiser, Douglas Silva; o diretor EdTech, Leonardo Bossan; o diretor de Marketing e Comunicação, Sandro Serzedello; o diretor de Operações e Franquias, Sérgio Sant’Anna; o diretor de P&D, Sérgio Barreto; o diretor de TI, Francisco Leta; e o diretor de Inovação, Marlon Oliveira.

Também participaram o superintendente de Obras e Serviços da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Reinaldo Pilotto; o diretor de Parques e Praças, Jean Brasil; os administradores regionais do Portão, Gerson Gunha, e da CIC, Raphael Keiji; o vereador Colpani; e a neta de Luiz Cavichiollo II, Rosane Cavichiolo.

Believe

O mote do projeto é o verbo acreditar – believe, em inglês – palavra que ganhou um grande letreiro no largo. De autoria da arquiteta Cris Daros e com paisagismo da arquiteta Bettina Pansera, o desenho foi aprovado pelo Departamento de Parques e Praças da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

O local ganhou também bancos de madeira e lixeiras fornecidos pela secretaria. Os bancos ganharam mensagens motivacionais e o #believe como palavra-chave.

A Prefeitura aprovou e acompanhou a execução das obras, que tiveram início no final de fevereiro e receberam investimentos de R$ 130 mil. A adoção do largo pela escola de inglês tem validade de um ano, podendo ser renovada. Durante esse prazo, a manutenção da praça será de responsabilidade da escola.

Já a Secretaria Municipal de Obras Públicas fez a instalação da nova rede de energia da praça. Foram instalados 15 postes de fibra de 6 metros com 15 luminárias de LED com potência de 60 watts. Para valorizar o novo projeto paisagístico, também foram instalados sete microprojetores de LED, que são mais conhecidos como balizadores. Foram investidos R$ 27 mil.