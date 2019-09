A Vigor iniciará 2020 aumentando sua participação no setor de fast food. Com o objetivo de oferecer a esse mercado solução completa em lácteos, a empresa se prepara para entrar em um novo segmento dentro do setor: o de queijos processados fatiados. Para isso, está investindo R$ 25 milhões em maquinário, infraestrutura, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, o que oferecerá a ela condições de atender às principais redes de fast food no Brasil e no exterior, já no primeiro trimestre do ano que vem. A definição da unidade que receberá a operação será feita nos próximos trinta dias pela empresa, que conta com suas fábricas de Barra do Piraí (RJ) e São Gonçalo do Sapucaí (MG) como as duas possibilidades para a escolha.

A decisão de entrar no segmento foi motivada por demanda do mercado, identificada como uma grande oportunidade para a Vigor Profissional, unidade de negócios de food service da empresa. Atualmente, a área já fornece produtos das categorias margarina, requeijão, queijos especiais, queijos cremosos, creme culinário e iogurte para os maiores atuantes do mercado.

O presidente da companhia, Gilberto Xandó, afirma que, com o investimento em queijos processados fatiados, ela pretende consolidar-se como a fornecedora mais importante desses clientes em todos os segmentos em que atua. “A partir dessa movimentação, a Vigor passará a ser uma opção ainda mais relevante para os principais players do setor.”

A operação do segmento atenderá ao Brasil inteiro, mas as intenções da companhia vão além. A Vigor se prepara para dar passos largos e iniciar seus trabalhos de exportação ainda em 2020, com foco em países da América Latina. O impulso será dado a partir da nova categoria, mas esses mercados já são alvo de toda a sua unidade de food service.

Todas as estratégias citadas fazem parte de um movimento que a Vigor vem fazendo para promover o crescimento da área de food service, segmento de grande relevância que hoje conta com faturamento de mais de R$ 500 milhões para a companhia e cresce a dois dígitos no Brasil. A Vigor Profissional conta agora com a meta de duplicar o valor de seu negócio em três anos e, para liderar o novo desafio, agregou recentemente à equipe Alonso Bee como Diretor da unidade de negócios, que se mostra otimista em relação ao mercado. Segundo ele, nos últimos anos foi possível perceber crescimento do setor de food service, impulsionado pela tendência mundial de alimentação fora do lar. No fast food, essa aceleração é vista também pela ampliação do número de restaurantes das grandes redes. “Vimos esse cenário como o ideal para aproveitar a oportunidade de demanda. Já temos esse segmento como prioritário para o nosso negócio”, comenta o diretor.

O momento atual de food service também está alinhado com o recente movimento realizado pela Vigor para aquecer o mercado de queijos no Brasil. Do final de 2018 para cá, a empresa investiu R$ 41 milhões na ampliação da capacidade fabril de seu parmesão na unidade de São Gonçalo do Sapucaí, e tem verba de R$ 30 milhões alocada para aumento de produção e ganho de produtividade nas suas demais fábricas de queijos até 2021. De acordo com Xandó, todos esses esforços levam a Vigor a um outro patamar no segmento de queijos como um todo. “A Vigor se tornará, muito provavelmente, a solução mais completa de queijos para o varejo e o food service no Brasil”, reforça o presidente.