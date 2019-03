Vigor 3 Grãos amplia oferta de sabores

Ficou ainda mais saboroso inserir grãos integrais na alimentação diária. Vigor 3 Grãos, linha que combina de forma prática seu cremoso iogurte com chia, quinoa e amaranto, traz mais um lançamento ao mercado. Agora, além das versões Tradicional e Morango, a linha conta com o sabor Mamão.

Muito popular entre os brasileiros, o mamão é uma das frutas mais consumidas no Brasil e é excelente fonte de vitaminas C e A, e de antioxidantes. O iogurte de mamão tem sabor suave, combinando perfeitamente com os grãos integrais.

A novidade chega para trazer mais variedade à marca, que tem como proposta reunir praticidade, sabor e saúde em um único produto. No café da manhã, no lanche da tarde, após o treino ou até mesmo na hora da sobremesa, Vigor 3 Grãos oferece uma combinação de benefícios. Além de não conter glúten, seu mix de grãos contribui de formas variadas para uma alimentação nutritiva. A quinoa, por exemplo, é fonte de minerais importantes para o bom funcionamento do organismo. A chia é rica em proteínas, fibras e ômega 3. Já o amaranto é rico em vitaminas B2, C e proteínas, ajuda no metabolismo dos carboidratos consumidos e colabora para a funcionalidade dos tecidos musculares.

O lançamento já pode ser encontrado nos principais pontos de venda de todo o Brasil, em embalagem de 100 gramas. Preço sugerido: R$ 2,49.