Vidros e cristais acompanham a humanidade antes de grande parte das tendências que conhecemos. Com o passar do tempo e de influências multiculturais, o material ganha mais formas de uso, sempre trazendo leveza e fluidez. Esses elementos também podem adicionar cor e personalidade ao espaço.

A proprietária da loja Toque Final Decor, localizada no ABC Paulista, Valéria Redivo Jordão fala a respeito da simbologia. “Como recebemos cada vez mais informações de todos os lados, um pouco de transparência sempre faz bem. O vidro é simples, com poucos elementos já criam um cenário marcante, realçando a composição de modo clean e minimalista “, explica a empresária.

Sobre como aplicar, Valéria pontua, “O charme está também em inovar seu uso a partir de cores, formatos e padrões. A tendência se encaixa em qualquer estilo, então você precisa encontrar as peças que levam as sensações que você procura, além de trabalhar com os tons e com o dégradé para criar uma atmosfera única”.

Um dos usos mais antigos e sofisticados são os Muranos. Criados na Itália durante o século XIII, são até hoje soprados artesanalmente, por isso, todos têm um formato singular. “Vasos, centros e até lustres nesse material conseguem tanta notoriedade que colecionadores rodam o mundo atrás de itens exclusivos e elaborados a partir dessa técnica”, relata a empresária.

Contudo, Valéria conta que apesar de ser um dos maiores clássicos da decoração, é sempre possível atualizar.” Existe um universo enorme de formas de inserir esses objetos na composição, sendo assim, é importante não ter medo de apostar em cores e desenhos diferentes para ser o destaque do seu ambiente”, encerra a proprietária da Toque Final Decor.