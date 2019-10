Uma moradora do tradicional bairro de Santa Felicidade, em Curitiba, testemunhou a agressão de um homem contra sua companheira, no domingo (27).

A moradora conta que ao se levantar, por volta das 8h15, ouviu os gritos de uma mulher e um homem alterado agredindo a moça, na rua que fica aos fundos de sua casa.

A testemunha, que prefere não se identificar, disse que no primeiro momento, o homem que estava visivelmente alterado, agredia verbalmente a moça e a obrigava a colocar o dedo para liberar a senha do celular. As palavras eram tão agressivas que a moradora, percebendo que o agressor não iria parar, ligou para a PM-PR (Polícia Militar do Paraná).

Ainda enquanto conversava com o policial o homem tornou-se mais violento e começou a agredir fisicamente a moça. Sozinha em casa, a testemunha começou então a filmar agressão. O homem tenta estrangular a mulher e começa a dar socos e pontapés.

Neste momento, o marido da testemunha chega em casa e a pedido dela vai tentar ajudar a moça. Infelizmente o homem alterado entra no carro e some sem dar tempo de anotarem a placa.

A moradora conta que toda a situação levou cerca de 5 minutos e que ficou em casa esperando a Polícia Militar até às 9h40, quando precisou sair para um compromisso. Até esse horário a PM não apareceu.

Em nota, a Polícia Militar do Paraná informou que a viatura da PM foi ao local as 8h49 e fechou a ocorrência 8h54. Não havia mais ninguém no local. A PM informou ainda que foram feitas rondas, mas sem a identificação da placa, ainda não foi possível chegar ao agressor.

A defesa da vítima disse que toda a atenção agora é para protegê-la da exposição e manter sua integridade física e emocional. A vítima ainda não registrou boletim de ocorrência. Agressor e vítima são casados.

Fonte: Paraná Portal