Vídeo de tirar o fôlego flagra criança correndo em parapeito de prédio

Episódio aconteceu no último domingo. Casal não morava no prédio e estava apenas esticando o feriado de fim de ano no local. Confira!

Um vídeo incrível de uma criança correndo pelo parapeito de um prédio, ao que parece no quinto andar, vem repercutindo muito na internet. As imagens mostram a criança saindo por uma janela e caminhando pela beirada do prédio, até a varanda. Ela se agacha, observa, mas volta com certa velocidade. Antes de alcançar a janela de volta, ela dá um pequeno tropeço, mas não cai.

O episódio aconteceu em Tenerife, nas Ilhas Canárias, na Espanha. Embora o vídeo tenha sido publicado pelo site “Notícias en Directo“, o material foi gravado a partir de um prédio vizinho. Assista!

De acordo com o portal, a família não mora em Tenerife. Estaria apenas passando férias lá. O episódio aconteceu no último domingo (5).