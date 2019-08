O vice-governador do Paraná, Darci Piana, que também é presidente da Fecomércio-PR, partiu na sexta-feira 16.08, para sua viagem ao exterior, onde tem compromisso com investidores e lideranças da República Tcheca e Europa.

Na agenda da autoridade paranaense e lideranças do grupo que integram a comitiva do vice-governador, presentes apenas convidados pelo Ministério da Agricultura da República Tcheca.

Fontes e assessores do Piana, informaram que o principal objetivo da missão internacional é encontrar empresários e conversar com fortes investidores para apresentar o trabalho inovador da gestão do governador Carlos Massa Ratinho Junior no sul do Brasil, e atrair empreendedores preparados para trabalhar com os paranaenses no desenvolvimento e fortalecimento do estado.

A comitiva deverá informar novidades durante a missão internacional.