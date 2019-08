O vice-governador Darci Piana conversou hoje (02/08) no Palácio Iguaçu com representantes da Corporação de Investimento Privado no Exterior (OPIC), dos Estados Unidos da América, consultora sênior no Hemisfério Ocidental da Opic, Kristie Pellecchia, e vice-presidente interina do Gabinete de Política Institucional da entidade, Anne Lesser, acompanhadas do cônsul-geral adjunto dos Estados Unidos em São Paulo, Max Hamilton.

Em pauta, os projetos apresentados no Paraná Day, na recente visita do governador Carlos Massa Ratinho Junior aos EUA e contar com o apoio dos investidores norte-americanos para facilitar a vinda de investimentos para o Estado.

Eles vieram ao Estado para ouvir e observar as oportunidades de investimentos para as empresas americanas na infraestrutura paranaense. Durante a reunião internacional, o vice-governador do Paraná, Darci Piana, agradeceu a oportunidade de falar de negócios e afirmou: “Estamos abrindo conversas com todos os países que queiram e entendam que o Paraná é o melhor Estado para se investir no Brasil”.



O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, viajou no primeiro semestre para os Estados Unidos, onde cumpriu agenda de compromissos e conversou com empresários. O objetivo das viagens foi trazer dos EUA soluções tecnológicas para o desenvolvimento e inovação para os paranaenses.Participaram da conversa e valiosa reunião: o secretário de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Jorge, presidente da Paraná Desenvolvimento, Eduardo Bekin, diretor Legislativo da Casa Civil, Eduardo Magalhães, assessoras Rejane Schirr e Silvania Silva.Serviço

A Overseas Private Investiment Corporation, criada em 1971, é uma agência do governo americano, autossustentável que ajuda empresas americanas investir em mercado emergentes.Com informações e fotos da assessoria