Nesta quinta (4/4), o Batalhão de Polícia Ambiental do Paraná, celebrou o seu 62º aniversário. A cerimônia ocorreu no Salão de Eventos do Palácio Iguaçu. Na oportunidade, foram condecorados com a Medalha de Mérito Ambiental, o vice-governador do Paraná, Darci Piana, militares e personalidades civis, com relevantes serviços prestados em defesa do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável de nosso estado.

Comandado na atualidade, pelo Tenente Cel. Adilson Correa, e com sede no município de São José dos Pinhais e outras cinco sedes, sendo uma no Litoral do Paraná, e as demais em Guarapuava, Londrina, Foz do Iguaçu e Maringá, o (BPAamb-FV) tem um contingente de quinhentos policiais e atende trinta postos em todo o Paraná.

Com informações e fotos da assessoria da vice governadoria