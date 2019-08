Na intensa agenda da semana, nesta sexta-feira 16/08, o vice-governador do Paraná, Darci Piana, publicou há pouco na sua rede social, nota do encontro realizado no Palácio Iguaçu, em Curitiba, com o General de Brigada e Comandante da 5ª Região Militar, Alessio Oliveira da Silva.

Durante a reunião foram tratados assuntos de segurança dos paranaenses e defesa do Paraná e do Brasil.

Acompanhe as novidades e leia mais do serviço militar da 5a Região, são os Heróis da Lapa: .5rm.eb.mil.br/