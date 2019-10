Foi realizado no início da semana reunião na agenda de trabalho do Palácio Iguaçu, em Curitiba-Paraná, com participação do vice-governador Darci Piana, que também é presidente da Fecomércio Pr, e importante lideranças japonesas.

Na foto acima, Dra. Cristiane Murakami acompanhada do presidente do Conselho da CCIBJ-PR, empresário e líder da comunidade japonesa, senhor Yoshiaki Oshiro, conversa e trata de assuntos com Piana.

De acordo com Oshiro, o objetivo principal durante a reunião no gabinete da vice governadoria foi trocar opiniões e apresentar trabalhos inovadores e avançar em programas de tecnologia japonesa com destaque em projetos de condomínio inteligente e edificações, tratando do lixo gerado em energia, esgoto em reuso para água potável.

“Apresentamos ao Piana, líder amigo do Japão um sistema de expansão para os próximos 100 anos “, concluiu Oshiro.